Inter, si salva Lautaro: non basta neanche la ferocia del Toro imbizzarrito

L'Inter continuerà ad appoggiarsi sulle spalle dell'argentino, sperando che possa essere lui a trascinare anche il belga el resto dei compagni. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "L’altra metà della Lu-La, unita per meno di un tempo, può avere almeno un umore diverso. L’energia Mondiale è stata riversata da Lautaro sull’Inter. Alla prima partita da titolare dopo la ripresa, ha fatto semplicemente se stesso: si è comportato da Toro, ovvero da attaccante imbizzarrito che pressa i difensori in ogni angolo di campo prima di incornarli. Il gol del 2-1 sarà pure una colossale dormita del povero Pablo Marì, tornato titolare dopo l’accoltellamento di Assago, ma è figlio della vecchia cara ferocia argentina in pressing. Così il gol mancato al Mondiale è arrivato in Brianza, quasi come un indennizzo posticipato per il tanto lavoro fatto in Qatar. Non è bastato a lui, e neanche all’Inter alla costante ricerca della Lu-La che fu.