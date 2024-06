Il calciomercato ufficialmente deve ancora iniziare ma l'Inter sta già muovendo i primi passi per il portiere, Josep Martinez, ma non solo. "I nerazzurri lavorano non solo sul presente, ma anche su un futuro a lungo termine della propria squadra. A tal proposito vanno quindi inquadrate le trattative per Giovanni Leoni e Alex Perez, con la società campione d’Italia che spera di replicare, in termini di risultati e efficienza sul campo, l’affare Bisseck ", si legge su Tuttosport.

Leoni è stato riscattato dalla Sampdoria che ha versato nelle casse del Padova meno di 2 mln di euro. Il classe 2006 piace anche a Napoli e Juve ma l'Inter può bruciare la concorrenza con un'offerta tra i 3 e i 4 mln di euro, con Leoni che resterebbe un altro anno a Genova in Serie B per farsi le ossa e acquisire altra esperienza. "Discorso diverso invece per il centrale spagnolo di diciotto anni, che qualora dovesse firmare per l’Inter, sbarcherebbe immediatamente a Milano, ma per rinforzare la Primavera di Andrea Zanchetta. Tre giorni fa i nerazzurri hanno fatto pervenire al Betis la prima offerta ufficiale per il ragazzo, in scadenza nel 2025. L’operazione, su cui vige grande ottimismo, potrebbe concludersi con un prestito con obbligo di riscatto, da circa 1 milione di euro, dopo un eventuale rinnovo del difensore con la squadra biancoverde.", chiosa Tuttosport.