Tajon Buchanan ha riportato ieri la frattura della tibia destra. Una tegola per l' Inter , giunta direttamente dal ritiro del Canada, dove in allenamento l'esterno nerazzurro è rimasto infortunato. Serviranno circa cinque mesi per rivederlo in campo. Quindi cosa deciderà di fare l'Inter? La Gazzetta dello Sport spiega:

"I tempi di recupero sono stimati tra i quattro e i cinque mesi: Inzaghi potrà averlo di nuovo a disposizione non prima di novembre. Il ko del canadese aprirà delle riflessioni in casa nerazzurra, dove il mercato in entrata - al netto di sorprese - era considerato chiuso anche e soprattutto sulle fasce, alla luce del rinnovo di Dumfries in arrivo. Ora le cose sono cambiate: in rosa non mancano soluzioni alternative ai titolari sulle fasce, ma i dirigenti interisti ragioneranno sull’eventualità di “tamponare” l’emergenza".