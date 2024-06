Sky conferma: “Martinez-Inter a 15 mln. Il Genoa ha scelto Oristanio, i tempi della chiusura”

Confermato quanto anticipato in giornata da FCIN1908.it: Gaetano Oristanio è la contropartita scelta dal Genoa nell'operazione Josep Martinez . Come riportato da Sky Sport, il club ligure ha scelto Oristanio, reduce dal prestito al Cagliari.

Ecco quanto evidenziato dal sito di Gianluca Di Marzio: "Il Genoa ha scelto Oristanio nella trattativa che porta Josep Martínez a Milano, sponda nerazzurra. Il club rossoblu chiede il prestito del classe 2002 e 15 milioni di euro. Al momento, però, si sta discutendo se far arrivare Oristanio a titolo definitivo. In tal caso, l'Inter lo valuta cinque milioni ai quali andrebbero aggiunti dieci cash. Ora le parti continueranno a discutere per trovare l'incastro giusto in modo tale da formalizzare il doppio trasferimento", si legge.