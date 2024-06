Il dato è emblematico: 9 delle 10 formazioni più vecchie della Serie A 2023-2024 sono state schierate da Simone Inzaghi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il dato è ovviamente condizionato dal 35enne Yann Sommer , interista più presente nel corso del campionato. In questo senso le indicazioni di Oaktree alla dirigenza nerazzurra sono chiare: abbassare l'età media della squadra. "È su queste basi che Oaktree ha dato indicazioni al management dell'Inter di avere un occhio di riguardo su calciatori di prospettiva in sede di calciomercato, ovviamente forte di una rosa già estremamente competitiva così e quindi con maggiori margini di sperimentazione con gli innesti. La sessione estiva che ufficialmente partirà il 1° luglio, quindi, non potrà prescindere dalle direttive della nuova proprietà nerazzurra", sottolinea il quotidiano.

"Come è evidente, la dirigenza si è già largamente portata avanti, con l'attaccante come unico vero buco da coprire ancora (oltre al secondo portiere). C'è quindi tempo per valutare vari profili giovani. In porta si punta a un possibile candidato titolare da formare il prossimo anno. In difesa ancora non si è approfondito il dossier perché il reparto è già affidabile così con l'arretramento di Carlos Augusto. Mentre a centrocampo il ricambio è già ben presente in una panchina estremamente profonda in quanto a mezzali".