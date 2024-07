L’Inter non ha ricevuto al momento alcuna offerta per l’austriaco, con i nerazzurri che cercano acquirenti, come riferisce La Gazzetta dello Sport.

“Arnautovic è una tessera del domino. Un suo addio sbloccherebbe la situazione punta”.

Con Correa in uscita, ma anche per lui non c’è nulla di concreto al momento, e Valentin Carboni verso il Marsiglia (prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni), l’Inter andrebbe a prendere una quarta punta per completare il reparto.

Nei giorni scorsi è stato offerto lo svincolato Depay, senza squadra dopo l’ultima annata da nove gol con l’Atletico Madrid, anche se i 5 milioni d’ingaggio chiesti dall’entourage restano ostacolo non da poco.

Nel mirino resta il solito Albert Gudmundsson: “Qui il tema resta il processo per molestie in programma in autunno. Per l'Inter, l'ideale sarebbe un prestito”.

Ma prima serve l’addio di Arnautovic.