Perisic rinnova? “Porta semi-aperta, l’Inter farà offerta al ribasso. E Gosens…”

Il futuro di Ivan Perisic all'Inter è ancora da chiarire: i nerazzurri pensano al rinnovo a cifre più basse

Finché il fisico l'ha sorretto, Ivan Perisic è stato uno dei migliori in campo . Il gol ha impreziosito una partita molto positiva del croato, che ha lasciato il campo per un indurimento muscolare, rivelatosi poi soltanto un crampo. Proprio in merito a Perisic c'è un file aperto, quello del prolungamento di contratto.

"L’arrivo di Robin Gosens segna l’inizio di una nuova era mancina nella Milano nerazzurra: il tedesco coabiterà con Ivan per sei mesi prima di raccogliere la sua pesante eredità. Certo, le vie del mercato sono infinite e non è detto che il croato riesca a trovare in giro per l’Europa un’offerta che lo soddisfi sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. Per questo l’Inter farà comunque un’offerta di rinnovo, anche se al ribasso", spiega infatti La Gazzetta dello Sport, con Marotta che ha lasciato una porta semi-aperta proprio sul futuro a Milano dell'ex Bayern Monaco.