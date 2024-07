Seconda sgambata alla Pinetina per l'Inter di Simone Inzaghi. Ecco i giocatori che si sono messi in luce nel 2-1 finale

Seconda sgambata alla Pinetina per l'Inter di Simone Inzaghi. Contro la Pergolettese, battuta 2-1, l'occasione è stata buona per inserire i 2 rientrati questa settimana: l'esordio di Zielinski e il rientro in cabina di regia di Asllani. La prossima settimana si comincerà a fare più sul serio e torneranno a disposizione tutti gli italiani. Poi sarà la volta di Arnautovic, Calhanoglu e tutti gli altri.

Contro la Pergolettese, i gol sono stati di Taremi e Salcedo. Una conferma per il bomber iraniano, uno che è praticamente andato in doppia cifra in tutta la sua carriera. Terzo gol nelle prime due amichevoli per Taremi, che sembra una discreta sentenza sotto porta. Se il buongiorno si vede dal mattino...