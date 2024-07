Oaktree è al lavoro per disegnare il futuro dell'Inter, tra ambizione e obiettivi chiari. Calciomercato.com illustra i piani della nuova proprietà nerazzurra, pronta a garantire aumenti di capitale ove necessario e continuità aziendale. Ma non solo: tra seconda squadra e stadio, il fondo americano ha tracciato la strada per i prossimi anni:

"Continuità aziendale e competitività del club non sono e non saranno messe in discussione. Oaktree sta dando seguito a quanto annunciato nel momento in cui è subentrato a Suning e lo sta facendo con operazioni di campo, non sono stati al momento ceduti big e si sta mantenendo il livello della rosa, e di sponsor (accordo con Betsson da almeno 120 milioni di euro in quattro anni). E, probabilmente già a novembre dopo l'assemblea dei soci in cui sarà approvato il bilancio, arriverà un aumento di capitale".