"Una prima, chiara indicazione l’ha data il fondo Usa: i big non si toccano. Anzi, i vari rinnovi contrattuali (allenatore compreso) porteranno nel 2024-25 circa 14 milioni di maggiori stipendi, che si riducono a 8 con la spalmatura degli ammortamenti. A ciò si aggiungono 19 milioni per gli arrivi di Zielinski, Taremi e Martinez. Le uscite (Cuadrado, Sanchez, Sensi, Klaassen, Audero) producono circa 24 milioni di risparmi. L’Inter potrà contare sulla ventina di milioni in più del main sponsor e sui premi del Mondiale per club: il bilancio al 30 giugno 2025 vedrà la perdita ridursi. Poi Oaktree dovrà dedicarsi al bond da 415 milioni (scadenza 2027), i cui interessi per 30 milioni annui pesano sul conto economico e riducono il margine d’azione", aggiunge il quotidiano.