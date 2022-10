Inter, ecco quando il primo vero incontro con Skriniar: la sensazione del club…

L'aggiornamento sul futuro del centrale slovacco: per i nerazzurri c'è ancora margine per sperare

Il futuro di Milan Skriniar è ancora tutto da scrivere. E' questa la convinzione che accompagna l'Inter al momento, in attesa del faccia a faccia che servirà a definire la situazione. Il club nerazzurro ha ancora margine per sperare nel rinnovo, come spiega anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "La prestazione di martedì è stata preceduta dalla consegna della fascia al braccio. Vero, non c’era Brozovic. E neppure D’Ambrosio. Dunque, sarebbe toccato a lui. Mica scontato però. Perché inutile girarci intorno, qui c’è un discorso contratto tutto da costruire.

La logica dice che c’è ancora spazio per ragionare, per provare a strappare la firma dello slovacco. O almeno: l’Inter non ha la percezione che il difensore slovacco abbia già deciso il suo futuro, abbracciando la proposta del Psg. E infatti non a caso ci si avvicina a grandi passi al momento del primo vero incontro tra la dirigenza e il difensore. Avverrà, con ogni probabilità, dopo la partita di Barcellona, a cavallo con la gara di campionato con la Salernitana. Il finale è da scrivere, ma almeno Inzaghi ha ritrovato il suo riferimento al top. Quel riferimento per cui è arrivato a imporsi persino con la proprietà, pur di farlo restare.