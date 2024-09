La vera incognita riguarda quindi quali attaccanti saranno schierati, una decisione che dipenderà principalmente dalle loro condizioni al ritorno dagli impegni internazionali.

Il calendario, inoltre, aggiunge ulteriore complessità: dopo la sfida contro il Monza, l'Inter affronterà due impegni di altissimo livello contro il Manchester City in Champions League e il derby contro il Milan.

Questo rende fondamentale gestire al meglio le energie dei giocatori, con un occhio particolare verso chi potrebbe essere più affaticato.

Un obiettivo di Inzaghi sembra già definito: affrontare Manchester City e Milan con la coppia Lautaro-Thuram al massimo della forma.

Marcus Thuram sta attraversando un momento eccezionale, con 4 gol nelle prime tre giornate di campionato che lo hanno già proiettato al centro dell'attacco interista. Il francese appare in ottime condizioni, e sebbene Deschamps lo abbia schierato solo nel finale contro l’Italia, resta da capire se sarà utilizzato di più nella sfida di lunedì contro il Belgio. Tuttavia, avrà quasi una settimana intera per recuperare e tornare fresco alla Pinetina.

Lautaro Martinez, invece, sarà impegnato martedì sera in Colombia-Argentina, e dovrebbe fare ritorno a Milano giovedì. Considerando il lungo viaggio e il poco tempo a disposizione, il Toro potrebbe essere candidato a riposare contro il Monza. Nonostante ciò, la sua determinazione e voglia di sbloccarsi in campionato – essendo rimasto a secco contro Genoa e Atalanta e assente contro il Lecce per un affaticamento – potrebbero spingerlo a chiedere di essere schierato comunque.

Marko Arnautovic sarà il primo a rientrare tra gli attaccanti. Dopo il match di domani sera contro la Norvegia, dovrebbe essere già disponibile per gli allenamenti di martedì, concedendogli un vantaggio sui compagni di reparto. L'austriaco, uscito solo per una leggera slogatura di un dito contro la Slovenia, è affamato di minuti e desideroso di dimostrare il suo valore e la sua importanza nel progetto nerazzurro.

Mehdi Taremi, come Lautaro, sarà impegnato martedì sera con l'Iran in Kuwait, e anche per lui il viaggio intercontinentale rappresenterà una variabile importante da gestire. L'attaccante iraniano è una pedina chiave per la sua nazionale, ma al suo rientro dovrà fare i conti con la concorrenza interna per guadagnarsi un posto.

Secondo il Corriere dello Sport, al momento, la logica suggerisce che la coppia in pole per affrontare il Monza sia quella formata da Thuram e Arnautovic, considerando le condizioni e i tempi di recupero dei giocatori. Tuttavia, nulla è ancora deciso.

A differenza della scorsa stagione, infatti, Inzaghi ha un maggiore ventaglio di opzioni in attacco, e la sua decisione finale dipenderà anche da come i suoi uomini torneranno dagli impegni internazionali. Le prossime settimane saranno decisive per definire la gerarchia offensiva dell’Inter, con ogni attaccante pronto a lottare per conquistare un ruolo da protagonista.