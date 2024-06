Ci sono novità sul futuro di Joaquin Correa e Franco Carboni, quest'ultimo fratello di Valentin impegnato con l'Argentina in Copa America. Per Carboni - come riporta Gaston Edul di TyCSports, l'accordo tra l'Inter e il River Plate per il prestito di 18 mesi è stato raggiunto nella giornata di ieri e non restano che attendere gli ultimi dettagli tecnici del contratto.

E ci sono novità anche su Correa visto che sempre il River è tornato a manifestare un interesse concreto per il Tucu, dopo un primo contatto tra il club argentino e il giocatore avvenuto qualche settimana fa. "Ora si è appreso che il River ha fatto un altro tentativo", sostiene TyCSports che parla di un contatto telefonico anche tra il River e l'Inter. Correa ha un contratto fino al 2025 ed è per questo che i nerazzurri non intendono cederlo in prestito. Il River, però, non ha le possibilità economiche per avvicinarsi alle cifre che i nerazzurri hanno speso per prenderlo dalla Lazio. Così si spiega l'impasse nella trattativa ma le parti sono in contatto.