SM – Inter, grande sforzo per il rinnovo Skriniar: ecco i dettagli dell’offerta

L'estate turbolenta sembra ormai alle spalle. Milan Skriniar deve tornare a concentrarsi solo sul campo, perché il futuro sta per tingersi ulteriormente di nerazzurro. Il PSG potrebbe diventare presto solo un lontano ricordo. L'Inter ha avviato i lavori per il rinnovo di contratto del difensore slovacco e vuole presto arrivare alla fumata bianca proprio evitare di perderlo a paramtero zero.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sport Mediaset, Skriniar è destinato a diventare il più pagato della rosa (dopo Romelu Lukaku che però è un calciatore in prestito) con uno stipendio da 7 milioni netti. Uno sforzo non da poco per un calciatore che però ha dimostrato doti importantissime e che, pensando solo al campo, potrà tornare a splendere alla corte di Simone Inzaghi. I tifosi per questo incrociano le dita.