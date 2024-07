La stagione dell'Inter inizierà nel giro di due settimane. Poco prima della metà di luglio, con la consueta conferenza stampa che precederà il raduno ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi . L'allenatore nerazzurro conta più o meno per quella data di definire anche la questione legata al suo rinnovo di contratto. Per questo nuovi contatti sono previsti a stretto giro di posta, come ricorda il Corriere dello Sport:

"Al netto degli impegni di Marotta e Ausilio - oggi saranno a Rimini per il via al mercato e l’ad, mercoledì e giovedì, volerà a Roma per il calendario del campionato -, dovrebbe andare in scena un nuovo incontro per il rinnovo di contratto di Inzaghi. Con l’Inter che non modificherà la sua proposta, soprattutto la scadenza fissata per il 2026".