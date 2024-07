Inter, si lavora per otto uscite: dalla più imminente a quelle più spinose

Decisamente più spinoso il caso Correa. Che potrebbe finire via dall'Inter proprio come Arnautovic. "L'argentino è in scadenza di contratto, quindi non può partire ancora in prestito: in mancanza di offerte concrete, può rescindere il contratto entro il 30 agosto. Intanto risuonano delle sirene turche per il centravanti austriaco, accostato al Trabzonspor. L'Inter spera di riuscire a piazzare entrambi per poi dare l'assalto all'attaccante islandese del Genoa, Albert Gudmundsson", spiega Calciomercato.com.