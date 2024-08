Per quanto riguarda lo sponsor tecnico, l’Inter ha mantenuto la continuità con Nike. Tuttavia, grazie al nuovo contratto firmato a novembre scorso e valido fino al 2031, la multinazionale americana verserà al club un compenso di 26 milioni di euro più bonus. Come sottolinea Tuttosport, considerando anche le componenti variabili di ciascun accordo, l'Inter riuscirà ora a incassare quasi 80 milioni di euro all'anno dai vari sponsor che hanno legato il loro nome alla maglia del club.

Il debutto ufficiale di Gate.io sulla maglia nerazzurra è previsto per la partita di venerdì sera a San Siro contro l’Atalanta. In occasione della recente vittoria casalinga contro il Lecce, il logo della piattaforma di criptovalute era già apparso sui led pubblicitari a bordo campo. Durante l'estate, al Meazza sono stati installati due nuovi maxi-schermi posizionati sulle torri di sostegno della copertura, nel settore arancio. Questi schermi sono stati pensati per aumentare la visibilità commerciale dei brand associati a Inter e Milan, beneficiando in particolare gli spettatori che seguono le partite in diretta televisiva.