Marco Macca Redattore 15 agosto - 08:01

La staffetta è già in programma. Perché, come ovvio che sia a inizio stagione, le energie sono quelle che sono e, di conseguenza, meglio non correre alcun rischio. Se poi pensiamo che quest'anno, a differenza delle ultime stagioni, l'Inter ha in rosa un uomo capace di rendere al livello dei titolari, le scelte di Inzaghi diventano inevitabilmente più facili.

Pertanto, la coppia d'attacco nerazzurra a Genova per l'esordio in campionato sarà quasi certamente Thuram-Lautaro. Ma Taremi, che in questi giorni ha dato ottime risposte sul piano fisico, si candida a giocare almeno una mezz'ora a partita in corso. Scrive la Gazzetta dello Sport: