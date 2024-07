La stagione dell'Inter ha preso il via questa mattina. Tanti gli assenti nel primo giorno di ripresa, ma anche qualche volto nuovo per Inzaghi. Il tecnico avrà modo di lavorare fin da subito col nuovo attaccante, svincolatosi dal Porto, Mehdi Taremi .

"Arrivato con un contratto da tre milioni a stagione, proprio il saldo tra assenti e presenti è quello che rende Taremi importante da subito. Privo per almeno tre settimane della coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, è con l’iraniano là davanti che Inzaghi terrà aperto il cantiere in vista della prossima stagione. Un asterisco sul precampionato dell’Inter, che comunque non dove inseguire equilibri nuovi ma “solo” ripartire da quelli che hanno portato allo scudetto. E un’occasione per Taremi, perché è lui l’elemento nuovo di una squadra già con una propria identità, ma è anche con quanto farà vedere da subito che potrà aspirare a un posto al sole che vada oltre le mansioni di ruota di scorta", scrive Gazzetta.it.