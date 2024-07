L'Inter negli ultimi anni ha abituato a colpi in anticipo. Pescando dal mercato dei parametri zero, sono arrivate grandi risorse a disposizione di Simone Inzaghi, anticipando spesso la concorrenza. Questo è possibile soltanto attraverso grande tempismo e precisione nelle valutazioni. Perciò si guarda già al prossimo anno, come spiega TuttoSport: "Le antenne sono dritte in tutte le direzioni, anche perché nessuno può sapere cosa accadrà in questo mercato o nel prossimo - leggi offerte impreviste per qualche big nerazzurro -, però sono due i settori dove l’Inter potrebbe avere la necessità di intervenire fra un anno".

Questi i nomi per le due caselle da riempire: "In prima fila, già per l'immediato in caso di partenza di Dumfries, Sugawara dell'Az Alkmaar. Così come un vecchio pallino come Wan-Bissaka del Manchester United. I due, ovviamente, sono in scadenza 2025 come il talentuoso Yan Couto del Manchester City, reduce dal prestito al Girona (difficile rimanga in scadenza) e il richiestissimo Geertruida del Feyenoord (quasi sicuramente verrà ceduto in questa sessione). Nel reparto del centrali una vecchia conoscenza come Zouma del West Ham, Tah del Bayer Leverkusen (il Bayern lo vuole già ora) e Boscagli del Psv. Piace anche Bijol dell'Udinese, ma il suo contratto scade nel 2027".