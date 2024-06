"L'idea di proporre a Zielinski lo stesso percorso offerto a Calhanoglu è tutta da verificare sia con il giocatore sia con Inzaghi, e nel caso si anticiperebbe l'arrivo del 22enne americano Tessmann dal Venezia, considerato - a ragione - un gioiello. Dunque, ecco qualche nome buono probabilmente già in lista: Varela, 22enne argentino del Porto, quotato 35milioni; Zubimendi, 25enne spagnolo della Real Sociedad (affrontata dall'Inter in Champions), quotato 50milioni; Schouten, 27enne olandese ex Bologna ora al Psv, quotato 28 milioni.

Facile dire Ederson e Koopmeiners dell'Atalanta, piacciono pure ai muri, ma il primo non è in vendita e il secondo ha costi "da Premier". Per altro sono difficilmente inquadrabili in mezzo ai tre di centrocampo, e lo stesso vale per Kovacic, retribuito con un ingaggio fuori portata al City. Irraggiungibile ormai Hjlumand, 24enne danese ex Lecce blindato dallo Sporting, a meno di offerte che vanno oltre quanto l'Inter incasserebbe eventualmente da Calhanoglu".