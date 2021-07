Inter, per Vidal servono acquirenti credibili. I nerazzurri hanno una missione

Le ultime sul futuro del centrocampista cileno ormai ai margini del progetto tecnico nerazzurro

Arturo Vidal rappresenta uno dei casi da risolvere in questo mercato per l'Inter. I nerazzurri puntano a liberarsi del cileno, preso per accontentare Antonio Conte lo scorso anno. Infortuni e problemi di condizione gli hanno impedito di mantenere le attese, per cui è arrivato il momento di trovare una nuova sistemazione. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Arturo Vidal non è stato il colpo migliore della storia nerazzurra. Ha segnato alla Juve e poco altro, non abbastanza comunque per giustificare un maxi-ingaggio da sei milioni, soprattutto in epoca di spending review. Per questo è sul mercato, ma non si trovano ancora acquirenti credibili: il Boca si è informato con l’agente, Flamengo, Club America e qualche squadra di Mls con il club. Gestirlo quando tornerà, valorizzarlo finché sarà possibile, è un’altra delle missioni".