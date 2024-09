Inter, Zielinski pronto al debutto: mezzala e regista, a Monza la prima prova

Ora, con l’infortunio alle spalle e un buon minutaggio accumulato durante gli impegni con la nazionale polacca in Nations League, il centrocampista è pronto a scendere in campo. Ha giocato 82 minuti nella vittoria contro la Scozia e altri 62 minuti contro la Croazia, rodando la condizione fisica e affinando il ritmo partita. Domenica, a Monza, potrebbe finalmente vestire la maglia nerazzurra in una partita ufficiale.

Zielinski non è solo un centrocampista duttile, ma anche un giocatore in grado di interpretare più ruoli con qualità. In nazionale, ha giocato come regista davanti alla difesa, una posizione nella quale Inzaghi lo ha provato anche durante gli allenamenti con l'Inter. Questa versatilità tattica lo rende un'opzione preziosa sia come mezzala, ruolo che potrebbe alternarsi con Mkhitaryan, sia come play basso, un’alternativa a Calhanoglu.

Nelle amichevoli estive, il polacco è stato schierato sia sulla sinistra, in posizione di mezzala, che a destra, dimostrando la capacità di adattarsi alle esigenze del momento. La sua capacità di inserirsi in avanti, di palleggiare nello stretto e di andare al tiro da fuori area sono tutte caratteristiche che lo rendono una risorsa importante in entrambe le posizioni.

Con un calendario molto impegnativo in arrivo, che include anche la sfida in Champions League contro il Manchester City e il derby di Milano, Inzaghi dovrà gestire con attenzione le energie dei suoi giocatori. Zielinski potrebbe essere la soluzione ideale per garantire rotazioni efficaci a centrocampo.

Calhanoglu, che ha avuto qualche problema fisico durante gli impegni con la Turchia, potrebbe essere risparmiato in vista dei prossimi impegni. Anche Mkhitaryan, che è rimasto ad Appiano per allenarsi, va preservato in vista delle sfide decisive. In questo contesto, Zielinski rappresenta un’opzione validissima per dare respiro ai compagni e mantenere alto il livello qualitativo della squadra.

Il centrocampo dell’Inter, già uno dei reparti più forti della Serie A, è diventato ancora più competitivo con l’arrivo di Zielinski. Le ottime prestazioni di Frattesi in nazionale e la crescita costante di Mkhitaryan offrono a Inzaghi diverse soluzioni tattiche. La capacità del polacco di ricoprire più ruoli apre ulteriori opzioni, consentendo all'Inter di adattarsi meglio agli avversari e di gestire al meglio il turnover.

La partita di domenica contro il Monza sarà il primo test importante per Zielinski in maglia nerazzurra. Se le risposte saranno positive, Inzaghi potrà contare su un centrocampista capace di fare la differenza sia come mezzala che come regista, pronto a contribuire al successo dell'Inter su più fronti in questa stagione.