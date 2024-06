"Stavolta non sono bastati cinque minuti. Servirà almeno un altro incontro tra l’Inter e Simone Inzaghi per trovare l’intesa sul rinnovo di contratto. Non che fosse prevista una fumata bianca al primo colpo, per la verità. E la questione è economica, evidentemente. Anche perché non sono in discussione i programmi e le prospettive. E nel corso del meeting non sono state neppure affrontate questioni di natura tecnica: per quello servirà un incontro a parte. Ieri si è parlato esclusivamente di numeri. E l’Inter ha più che altro ascoltato le richieste di Inzaghi. Ovvero un prolungamento non di una sola stagione, come avvenuto negli ultimi due anni, ma un nuovo contratto fino al 2027, due campionati in più rispetto all’attuale scadenza che è 2025. E poi l’ingaggio", scrive La Gazzetta dello Sport.