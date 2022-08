Inzaghi in conferenza: “La Lazio può battere chiunque all’Olimpico, noi avremmo dovuto…”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta all'Olimpico contro la Lazio: "C'è stata una grandissima occasione di Dumfries poi l'eurogol di Luis Alberto. La Lazio può battere chiunque qui all'Olimpico. Nel primo tempo non si può andare a riposo sull'1-0 con quel risultato, avevamo tenuto discretamente il campo. Il terzo gol è arrivato su una ripartenza ma Pedro ha fatto una grandissima giocata individuale. Una squadra come la nostra non può prendere un gol come il primo. Luis Alberto? É stato bravissimo, è un campione e ha nelle corde questi gol e queste giocate. Da lui ci si può aspettare questo. Per come gli voglio bene e per gli anni a Roma gli auguro ogni bene, stasera avrei preferito che non segnasse. Un confronto con la sconfitta della scorsa stagione? La partita dell'anno scorso era alla settima di campionato e la condizione era migliore per entrambe le squadre. La Lazio sapevamo che avrebbe fatto una partita del genere. Nel secondo tempo avremmo dovuto far girare l'episodio dalla nostra parte. L'eurogol ha indirizzato la partita. C'erano ancora venti minuti, dopo il 2-1 dovevamo fare di più. La Lazio è stata concentrata e determinata, compatta. Nonostante la nostra supremazia nel primo tempo. Abbiamo messo tante palle che avremmo dovuto sfruttare meglio. Il rammarico c'è per essere andati alla fine del primo tempo a riposo con un gol che avremmo dovuto evitare".