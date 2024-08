Un Simone Inzaghi molto deluso è quello che si presenta in conferenza stampa dopo il pareggio di Genova. L'Inter, in vantaggio 2-1 a pochi minuti dalla fine, si è fatta raggiungere con un rigore molto ingenuo concesso da Bisseck.

In conferenza stampa, però, si parla anche di mercato e del perché l'Inter abbia deciso di non cercare giocatori con caratteristiche simili a Cuadrado e Sanchez, giocatori che saltano l'uomo e che abbiano caratteristiche diverse rispetto agli altri interpreti nerazzurri: "Perché non abbiamo cercato giocatori con le caratteristiche diverse come fatto lo scorso anno con Cuadrado e Sanchez? Abbiamo fatto scelte diverse. Sui quinti siamo a posto, tra novembre e dicembre torna Buchanan. Stiamo guardando un uomo in difesa. Per gli esterni la scelta è stata fatta di comune accordo con la società", ha risposto Inzaghi.