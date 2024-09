"La prima grande verifica arriverà proprio a Manchester, dopo la sfida di Monza: durante la sosta Inzaghi avrà ad Appiano più giocatori del solito, perché Acerbi e Darmian sono fuori dal nuovo corso azzurro, mentre Barella per una settimana si allenerà col naso fasciato dopo l’operazione per migliorare la respirazione e Bastoni andrà valutato in Nazionale (come Calhanoglu) dopo l’affaticamento di venerdì. Anche Pavard resta a Milano, dopo la panchina all’Europeo: il francese non vuole fare il terzino con Deschamps e si sfoga con Inzaghi, che lo esalta come incursore. Con gli ingredienti male utilizzati dagli altri chef, Simone cucina le sue specialità".