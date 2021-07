Inzaghi e la nuova Inter da plasmare: tante le novità. Da oggi si farà sul serio

Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku nella giornata di ieri, oggi ad Appiano è previsto l'arrivo di altri 4 big

Ieri è stato il turno di Lukaku , oggi di altri quattro big (Vidal, Perisic, Sanchez e Vecino). La Pinetina inizia a dunque popolarsi di big, una buona notizia per Simone Inzaghi che adesso potrà contare sullo zoccolo duro della rosa per iniziare a preparare la nuova stagione nel migliore dei modi.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, c’è una nuova Inter da plasmare e anche se il sistema di base sarà lo stesso degli ultimi due anni, "saranno comunque tante le novità che il tecnico ex Lazio proverà a inserire all’interno del collaudato spartito nerazzurro, per portare l’Inter in fretta a ragionare secondo il suo modo di vedere il calcio".