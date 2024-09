Non può che essere deluso, Simone Inzaghi, dopo il derby perso per 2-1 contro il Milan nella sera in cui si è vista una delle sue più brutte Inter

"Il Milan è un'ottima squadra, stasera ha fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria. Abbiamo approcciato male e siamo stati poco squadra. Ho provato a cambiare ma la situazione non è cambiata. Poco compatti, troppe palle dentro che ci hanno penalizzati. Siamo rientrati nel secondo tempo così come nel primo, abbiamo sempre approcciato male. Devo riguardare la partita, ma secondo me non eravamo lucidi: sceglievamo male in entrambe le fasi e lo dimostrano i gol presi. Dovevamo fare di più, io per primo. Soprattutto perché è un derby. Quello che possiamo fare è lavorare. Stasera non abbiamo mai dato la sensazione di essere squadra come sappiamo essere".