Alla sesta giornata, è già un esame importante per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo la brutta sconfitta nel derby, i nerazzurri sono chiamati a dare una risposta importante sul difficile campo di Udine.

"Abbiamo passato dei giorni a lavorare bene e ad analizzare dove dovevamo fare meglio. Ci sono stati dei momenti in cui dovevamo essere più squadra. Abbiamo perso meritatamente, ma ora dobbiamo eliminare quegli errori. Abbiamo preso un gol con squadra piazzata, ma comunque abbiamo concesso tante ripartenze nel derby. Sappiamo che il Milan è una squadra di strappo, abbiamo cercato di capire dove dovevamo far meglio in funzione di questa partita. L'Udinese sta bene e ha un'ottima classifica. Dobbiamo farci trovare pronti".