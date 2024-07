Il matrimonio tra l'Inter e Simone Inzaghi è destinato a proseguire: le parti hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, e a breve arriverà l'annuncio. Il Corriere dello Sport illustra i dettagli dell'intesa, evidenziando anche la preenza di un importante bonus: "Con l'incontro in sede andato in scena lunedì mattina tra l'agente Tinti e la dirigenza nerazzurra, è stato definito il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l'Inter.

Il tecnico piacentino prolungherà l'accordo con l'Inter fino al 2026 percependo oltre 6,5 milioni di euro a stagione. A questa cifra si aggiungeranno dei premi, tra cui un mega bonus superiore al milione di euro in caso di vittoria dello Scudetto. La trattativa, sostanzialmente, si è giocata proprio su questo punto. Con l'inserimento del già citato bonus, che l'Inter potrebbe sostenere grazie a tutte quelle risorse economiche derivanti dall'eventuale vittoria del Tricolore, si è giunti al compromesso risolutore: deadline del contratto al 2026 come proponeva la società e non al 2027 come avrebbe preferito l'entourage di Inzaghi. L'annuncio ufficiale del rinnovo è atteso in un paio di giorni, comunque entro venerdì quando è prevista la conferenza di inizio stagione di Marotta e dello stesso Simone".