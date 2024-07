"A questo proposito Beppe Marotta, ad esempio, si è espresso così. "Lautaro sta manifestando le qualità che ha sempre avuto, gli mancava l'autorevolezza, che ha trovato con l'Inter. Non a caso è anche il nostro capitano e siamo contenti di aver sottoscritto il rinnovo di contratto. Vestirà nerazzurro ancora per qualche anno" ha garantito il presidente del club. Gli ha fatto eco il direttore sportivo, Piero Ausilio. "È stato detto più volte, sono cose che vanno solamente formalizzate: Martinez è preso dalla Copa America che ce lo porta via per qualche giorno. È tutto assolutamente a posto e definito, non c'è più nulla da discutere in termini verbali". Insomma, quando sarà l'ora, ci sarà semplicemente da impugnare una penna".