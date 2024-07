Annata da incorniciare per Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter ha conquistato scudetto e seconda stella da capocannoniere del campionato, poi in Coppa America è stato l'uomo decisivo per la vittoria della Seleccion. Ora le vacanze, per poi ributtarsi nell'avventura nerazzurra.

"Lautaro ha chiuso uno dei due anni migliori della sua carriera – l’altro è il 2022, quello del Mondiale – allo stesso modo in cui ha dato lo slancio definitivo alla sua vita: subentrando dalla panchina con occhi affamati. Lui che fuori dai titolari proprio non sa stare, come ha ribadito anche il c.t. Scaloni: «Ha sofferto l’esclusione, ma non ha mai smesso di lavorare». Lautaro è tutto qui. Uno che magari ti fa capire in modo chiaro che non ama stare fuori, ma che quando entra a gara in corso è in grado di tirare la stoccata decisiva. Il 2024 è stato l’anno della seconda stella nerazzurra, della Serie A vinta da capocannoniere con 24 reti e anche della Coppa America, la seconda in carriera. Alla lista, ora, mancano la Champions e il rinnovo con i nerazzurri, il cui annuncio è previsto al rientro dalle vacanze. Accordo fino al 2029, dieci milioni di stipendio bonus compresi e nessuna clausola rescissoria. L’argentino firmerà appena tornato ad Appiano Gentile, poi inizierà a costruire il prossimo stendardo da piazzare. Destinazione, Europa", spiega La Gazzetta dello Sport.