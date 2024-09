"Grazie alla doppietta di Udine, il capitano è arrivato a due reti da Stefano Nyers nella classifica di ogni tempo all’Inter (133 contro 131). «Dopo il derby abbiamo parlato meno e lavorato tanto: credo si sia visto in campo - ha sottolineato l’argentino, premiato dalla Lega Serie A come migliore in campo - Sicuramente è importante la doppietta perché l’attaccante cerca sempre il gol, però io lavoro prima per la squadra, poi, se segno, meglio ancora. Per tornare quelli dell’anno scorso serve avere l’atteggiamento giusto, lavorare sempre di più e rimanere umili".