Simone Inzaghi e l'Inter si preparano alla sfida contro il Manchester City senza fare esperimenti, concentrandosi completamente sull'obiettivo. La squadra che affronterà Pep Guardiola sarà quella delle grandi occasioni, quella che ha conquistato lo Scudetto e che ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli in Europa. Non c'è spazio per pensare al derby contro il Milan di domenica: ogni partita è una storia a sé, e questa in particolare potrebbe rivelarsi un banco di prova cruciale per l'Inter, che cerca di rafforzare la sua autostima e prepararsi al meglio per le prossime sfide.