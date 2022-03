Marca – Suarez libero a zero, pioggia di offerte: c’è anche l’Inter insieme a…

L'Atletico Madrid non fa sapere niente, il contratto scade a giugno e Luis Suarez comincia a guardarsi intorno

E' la situazione descritta da Marca, che parla del futuro del centravanti uruguaiano. Per Suarez, secondo Marca, sono arrivate diverse offerte e "il telefono del suo entourage non smette di squillare ". Alcune proposte, come quelle provenienti da Sudamerica e Stati Uniti, sollecitano meno il Pistolero, che vuole continuare a giocare ad alti livelli.

Ed ecco che si arriva alle proposte europee. Che in questo momento, secondo Marca, sarebbero tre: l'Ajax, ex squadra di Suarez, il Siviglia e l'Inter, che "ha fissato Suarez come obiettivo". I nerazzurri vogliono un centravanti per la prossima stagione ma il primo obiettivo è sicuramente Gianluca Scamacca, anche per età e prospettive.