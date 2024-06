Ruolo da presidente

E' un ruolo nuovo, stimolante, che però non travolge la mia attività lavorativa, che è sempre quella di essere dentro un grande club con grandi professionisti. L'Italia? E' stata una partita difficile, ma il valore dei giocatori si è visto, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello motivazionale. Abbiamo meritato di vincere. Come presidente dell'Inter, poi, sono orgoglioso che la nostra Nazionale possa attingere da questo zoccolo duro di italiani. Credo che sia anche un viatico per il futuro.