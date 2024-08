Nelle ultime due settimane di mercato l'Inter proverà a trovare un incastro per regalare a Simone Inzaghi un attaccante di caratteristiche diverse rispetto a quelli già presenti in rosa, pur sapendo le difficoltà del tutto, avendo ancora in organico due pezzi "pesanti" come Arnautovic e Correa. La proiezione va dunque già al futuro, con lo sguardo al 2025: e c'è già un parametro zero possibile individuato dalla dirigenza, quello di Jonathan David .

Spiega SportMediaset: "Se l'incastro nel reparto offensivo, via Correa e Arnautovic per una punta più giovane e duttile (intanto Gudmundsson è sfumato), non riuscirà già questa estate, la prossima stagione questo progetto diverrà necessità poiché sia l'argentino che l'austriaco andranno a scadenza. E il canadese (chissà, magari Buchanan sta già andando in pressing...) classe 2000 è giocatore molto interessante, non a caso è stato accostato al Napoli come post Osimhen - l'anno scorso quando ancora Conte e il desiderio Lukaku erano impensabili dalle parti di Castel Volturno - e poi al Milan che alla fine è virato su Morata per sostituire Giroud. L'Inter è alla finestra".