"È passato più di un anno dall’ultima volta che Henrikh Mkhitaryan ha esultato per un gol. Era il 16 settembre 2023, dall’altra parte del campo c’era il Milan di Pioli: doppietta da protagonista nel 5-1 che ha mandato in orbita i nerazzurri. Un anno dopo sembra essere cambiato tutto. Nel derby perso 2-1 contro gli uomini di Fonseca, il centrocampista armeno è stato uno dei peggiori tra i suoi: la prima rete di Pulisic, ad esempio, nasce da un pallone trattato con estrema sufficienza. In partita non si è mai fatto vedere. Inzaghi ha bisogno di avere a disposizione la versione migliore dell’ex Roma. Ancor di più adesso, con l’assenza di Barella in mezzo al campo, che si prolungherà per diverse settimane. Per questo, il tecnico studia già le contromisure: spazio a Frattesi, sarà lui a sostituire il compagno infortunato. Con Zielinski pronto a dare una mano in caso".