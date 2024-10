Come stabilito dalle nuove norme, le Associazioni Membro dei club partecipanti avranno facoltà di aprire una finestra di trasferimento straordinaria dal 1° al 10 giugno 2025. Questa opportunità sarà valida per tutti i club affiliati, permettendo loro di gestire eventuali trasferimenti o rinnovi contrattuali prima dell'inizio della competizione. Tuttavia, la decisione di aprire questa finestra resta a discrezione delle singole Associazioni Membro.

La FIFA, non introducendo misure specifiche per gestire i contratti in scadenza durante il torneo, lascia la questione alla negoziazione tra club e giocatori. L'obiettivo dichiarato è quello di facilitare il raggiungimento di soluzioni condivise, come già avvenuto in casi precedenti, tipo quello che ha visto Tiago Djalo passare dalla Juventus al Porto.

"La Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 darà il via a una nuova era per il calcio di club in tutto il mondo, con le migliori squadre che si sfideranno per essere incoronate campioni ufficiali del mondo per club FIFA. Questi regolamenti garantiranno le migliori condizioni possibili affinché tutti i 32 club partecipanti e i migliori giocatori del mondo possano brillare ai massimi livelli" ha dichiarato il presidente Infantino.