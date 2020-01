Sky – Inter, terminate le visite mediche: Moses lascia l’Humanitas

Giornata di visite per Victor Moses prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo l’idoneità sportiva al CONI, il giocatore è arrivato alla clinica Humanitas, dalla quale è uscito attorno alle 12.30, come riporta Sky Sport. Il giocatore dovrebbe ora andare alla Pinetina per svolgere nuovi test fisici. Poi mancherà solamente la firma che decreterà l’ufficialità del passaggio di Moses all’Inter, in prestito con diritto di riscatto (a 10 mln) dal Chelsea.

(gianlucadimarzio.com)