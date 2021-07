Occasione Van Aanholt? L’Inter aspetta. Per Hateboer corsia preferenziale ma…

Diversi gli olandesi accostati ai nerazzurri per rinforzare entrambe le corsie laterali in questo mercato

La questione prioritaria in casa Inter sul mercato riguarda il sostituto di Achraf Hakimi. I nerazzurri cercano l'erede del marocchino e per questo studiano diverse situazioni. Un rinforzo però potrebbe arrivare anche a sinistra, nonostante le parole al miele di Inzaghi su Perisic .

Scrive il Corriere dello Sport: "Sui taccuini di Marotta e Ausilio ci sono diversi profili, pe la corsia destra ma anche per quella mancina. Con la particolarità, peraltro, di una certa predilezione per l’Olanda. Rimanendo a destra, infatti, nell’elenco ci sono Dumfries del Psv e Hateboer dell’Atalanta, mentre, passando a sinistra, c’è sempre Van Aanholt, libero dopo l’esaurimento del contratto con Crystal Palace. Da questo punto di vista, rappresenta un’occasione, ma il club nerazzurro vuole attendere che si sblocchi qualche esubero tra le big inglesi. Per Dumfries in particolare, ma anche per Hateboer, seppure con l’Atalanta si possa contare su un canale preferenziale, invece, occorrerebbe un investimento decisamente consistente".