Oriali verso l’addio: a breve l’incontro con Marotta. Inter, gestione tutta nuova

Lele Oriali è vicino all'addio all'Inter: a breve incontrerà l'amministratore delegato Beppe Marotta per discutere del futuro

Il futuro di Lele Oriali si deciderà a stretto giro. Dopo la fine di Euro 2020 con la vittoria dell' Italia di Roberto Mancini, il first technical manager dell’Inter incontrerà l'amministratore delegato Beppe Marotta per capire se continuare insieme o separare le strade. Dopo l'addio di Conte , la permanenza di Oriali è parsa fin da subito in bilico.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Oriali ha recitato un ruolo importante nelle due stagione con Antonio Conte in panchina. "È stato più volte il tramite tra il tecnico e la società, l’unico riferimento dentro il centro sportivo". Ora però è cambiato il modello gestionale del club con l'arrivo di Simone Inzaghi e con la volontà della società di dare un approccio diverso.

Per la Rosea, la sensazione è che si vada verso una separazione. In caso di addio, Oriali non sarà necessariamente sostituito con un altra figura come, per esempio, Riccardo Ferri: "Più probabile, però, che il vuoto venga colmato dagli stessi dirigenti nerazzurri, ovvero Marotta e Ausilio, che saranno ancor più vicini e ancor più presenti nel centro sportivo rispetto al passato".