Botines, l'agente di Onana e Dilan Zarate, era stato nella sede dell'Inter settimana scorsa. E si è parlato anche di Alex Perez, difensore del 2006 del Betis Siviglia. Il suo contratto scade nel 2025 e i buoni rapporti tra l'agente del calciatore e la dirigenza nerazzurra potrebbe agevolare la buona riuscita della trattativa. L'Inter continua a lavorare in regime di auto-finanziamento e i dirigenti lo hanno ribadito all'agente che però - da quanto scrive calciomercato.com - sembra voler favorire l'operazione. Per questo ha incontrato il Betis e ha spiegato agli spagnoli come intenderebbe condurre l'operazione tenendo conto delle esigenze di entrambi i club.

Perez, che giocherebbe nella Primavera, insomma avrebbe scelto di approdare all'Inter e non rinnoverà col Betis. Nel 2025 il suo cartellino costerebbe zero: i nerazzurri potrebbero mettere sul tavolo 3 mln da pagare però nel 2025 per avere il giocatore subito. Il Siviglia dovrebbe rinnovare il contratto del giocatore di un anno e lo girerebbe in prestito al club nerazzurro con obbligo di riscatto. Il Betis, stando al sito sportivo, avrebbe accettato e si parla di un'opzione nel contratto del difensore, una possibile percentuale sulla futura rivendita. Ora tocca all'Inter inviare l'offerta al Betis per esaltare il lavoro fatto da Botines in questi giorni. Prestito con obbligo di riscatto a tre mln sarebbe quindi la formula con la quale il calciatore arriverebbe a Milano.