Pio, che preferisce farsi chiamare solo con il suo secondo nome per distinguersi dall’omonimo "Francesco", cerca di seguire il proprio percorso senza farsi sopraffare dai paragoni. Ammira campioni come Karim Benzema per la sua intelligenza tattica, Erling Haaland per il suo fiuto del gol e Marcus Thuram per la velocità. L'Inter, che crede fortemente nel suo potenziale, l'ha mandato in prestito allo Spezia in Serie B, dove ha già segnato nella sua seconda stagione tra i professionisti. Francesco Pio sta dimostrando di essere un "numero 9" moderno, capace non solo di finalizzare, ma anche di creare spazi per i compagni di squadra, caratteristica che lo rende un attaccante completo e versatile.