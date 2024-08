E' già vigilia di esordio in campionato per l'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia dell'ultima stagione. I nerazzurri, infatti, scenderanno in campo domani pomeriggio al Ferraris di Genova contro la formazione di Gilardino, impegno che, a giudicare dal campionato 23-24, si profila tutt'altro che agevole.

Pochi, pochissimi dubbi per Simone Inzaghi: l'unico, forse, è quello in difesa, dove Yann Bisseck è al momento in vantaggio su Benjamin Pavard, tornato più tardi dalle vacanze e per questo non al meglio delle forze rispetto al tedesco, che invece ha mostrato ottimi segnali di crescita in precampionato. Per il resto, ci sarà la formazione campione d'Italia, con Taremi inizialmente in panchina. Ecco la probabile formazione dell'Inter: