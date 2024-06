Non è più il tempo degli equivoci, però. Anche perché di mezzo c’è un contratto in scadenza 2025 e non è pensabile che l’Inter corra il rischio di perdere l’olandese a zero tra un anno. In linea teorica, vista la bassa quota di ammortamento a bilancio – solo 3 milioni –, il danno economico non sarebbe eccessivo. Ma non può essere mai una scelta. Ecco perché a breve, entro la fine dell’Europeo, l’Inter avrà un colloquio con i rappresentanti di Dumfries per definire la situazione. E il senso del discorso che faranno al giocatore è più o meno questo: se vuoi restare, questa è la penna per allungare per il contratto, altrimenti troviamo insieme una via d’uscita. E una soluzione che non sia necessariamente un club di primissima fascia, visto che Dumfries è fortemente convinto di valere il top d’Europa", aggiunge Gazzetta.