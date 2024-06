Oggi Tullio Tinti, agente tra gli altri di Simone Inzaghi, è stato nella sede dell'Inter per discutere con la dirigenza nerazzurra del rinnovo di contratto del tecnico piacentino, il cui contratto è in scadenza a giugno 2025. "Stiamo parlando, secondo me rimane all'Inter fino al 2037! Siamo solo all'inizio, c'è la buona volontà da parte di tutti, c'è da lavorare. Primo incontro positivo? sempre positivo. Nessuna tempistica, ci sentiremo", ha dichiarato Tinti ai cronisti presenti, tra i quali l'inviato di FCInter1908.it .

"Per Inzaghi la strada verso il prolungamento di contratto non è ancora spianata, ma le parti in causa stanno negoziando serenamente e devono soltanto limare qualche dettaglio. Il punto di incontro può essere trovato per una scadenza biennale con opzione fino al 2027, per un ingaggio che a salire può toccare i 6,5 milioni di euro annui. Tinti e la dirigenza interista si riaggiorneranno prossimamente per proseguire i lavori, consapevoli tutti che la strepitosa annata spinge l'ago della bilancia verso Inzaghi, al momento legato alla società con un contratto valido soltanto fino al 2025", gli aggiornamenti de La Gazzetta dello Sport.