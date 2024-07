Le parole dell'iraniano: "Sono molto contento di essere qui con voi oggi, per me è un sogno che si avvera: mi sento molto felice"

Dopo essere stato ufficializzato come nuovo attaccante dell'Inter, Mehdi Taremi ha rilasciato queste parole ai canali ufficiali del club: "Sono molto contento di essere qui con voi oggi, per me è un sogno che si avvera: mi sento molto felice. Devo dire che questo è il momento più bello della mia vita. So di essere il primo iraniano della storia dell'Inter, sono molto orgoglioso: ho fatto il possibile per essere qui e ce l'ho fatta. La Serie A è uno dei campionati più prestigiosi al mondo: proverò a fare del mio meglio, voglio dare il meglio di me qui all'Inter.