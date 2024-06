È durato poco più di un'ora l'incontro tra Tullio Tinti e la dirigenza dell'Inter per discutere del rinnovo di Simone Inzaghi. Al termine del summit, l'agente ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Stiamo parlando, secondo me rimane all'Inter fino al 2037! Siamo solo all'inizio, c'è la buona volontà da parte di tutti, c'è da lavorare. Primo incontro positivo? sempre positivo. Nessuna tempistica, ci sentiremo".

"È appena cambiata la proprietà, quindi anche loro devono rendere conto. Audero? Hanno un riscatto entro il 14, può darsi, vediamo. Scalvini come sta? L'operazione è andata benissimo, adesso deve rimanere a Roma per la riabilitazione. Non ci voleva, è un ragazzo talmente speciale che riesce a gestire queste cose nel migliore dei modi. Interessamento per Bastoni? Ha un contratto di 4 anni all'Inter, ha la maglia nerazzurra addosso, sono tutti interisti".